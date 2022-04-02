Москва, 2 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции завершили первый этап эксперимента по выращиванию кристаллов белков коронавируса в условиях микрогравитации. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Эксперимент проводился с помощью магнитного 3D-биопринтера, предназначенного для выращивания органических структур. В условиях микрогравитации на орбитальной станции были получены кристаллические структуры белков коронавируса уникального размера.

Выращенные на МКС образцы доставлены на Землю на борту корабля «Союз МС-19». Учёные рассчитывают, что дальнейшее изучение доставленных образцов поможет при определении структуры разных штаммов белка и подбора лекарственных препаратов.

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» покинул орбитальную станцию 30 марта. В экипаж посадки вошли космонавты Антон Шкаплеров, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай. Посадка спускаемого аппарата прошла в штатном режиме.