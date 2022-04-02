Веллингтон, , 07:57 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 11 560 случаев локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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Отмечается, что 1931 случай был выявлен в городе Окленде, где находится крупнейший в стране очаг распространения инфекции. Остальных заболевших выявили в других регионах Новой Зеландии. Еще у 41 человека выявили коронавирусную инфекцию при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 678 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 30 человек находятся в палатах реанимации. Также за 1 апреля в стране скончались 23 пациента с COVID-19. Уточняется, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 671 044 носителя коронавируса SARS-CoV-2.