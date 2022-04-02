Иерусалим, , 07:45 — REGNUM В ходе операции подразделений армии Израиля на Западном берегу реки Иордан были ликвидированы трое предполагаемых организаторов нового теракта. Об этом 2 апреля сообщает газета Times of israel.

Армия Израиля

По данным издания, подозреваемые направлялись на автомобиле к предполагаемому месту нового теракта, когда были обнаружены военным патрулём вблизи города Дженин. Все они были застрелены во время столкновения. В их автомобиле военные нашли огнестрельное оружие и гранаты.

Отмечается, что данная группа отслеживалась Службой общей безопасности Израиля, поскольку ранее уже участвовала в вооружённом нападении у города Тулькарем.

В настоящее время на Западном берегу реки Иордан израильские подразделения проводят операцию по поиску и задержанию палестинских боевиков, причастных к серии терактов, которые привели к гибели 11 человек за последние семь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль заявил, что в ближайшее время нападения в Израиле продолжатся.

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