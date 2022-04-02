Сан-Сальвадор, 2 апреля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада ощущаются во всём мире и приведут к непоправимому росту бедности в глобальном масштабе. Такое заявление сделал 1 апреля писатель Уолтер Раудалес, лидер левого движения Сальвадора MIS в беседе с РИА Новости.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

Раудалес назвал экономические санкции любого рода жестокими, так как они влекут за собой отрицательные последствия для многих народов мира, особенно в развивающихся странах. Санкции правящих западных элит, направленные против России, по мнению Раудалеса, приведут к росту бедности и голоду.

Писатель и лидер левых сил Сальвадора указал, что уже сейчас его страна, как и весь регион Центральной Америки, уже ощутили на себе отрицательное влияние санкций. Оно выражается в росте цен на топливо и сырье и, в конечном итоге, приводят к обнищанию семей, которые уже не могут получить доступ к продовольственной корзине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии предсказали нищету из-за введения эмбарго на российские энергоносители.