Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:36 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксировали сейсмологи в районе Курильских островов, сообщает пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 189 километрах от Северо-Курильска. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59 километров. Сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Местные жители также не обращались в экстренные службы из-за землетрясения. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине. Его очаг находился в 43 километрах к востоку от населенного пункта Соболиный на глубине десяти километров. Пострадавших не было.