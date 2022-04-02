Москва, , 07:34 — REGNUM Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Александры Яковлевой, отметив вклад актрисы в культурную жизнь страны. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Андрей Миронов и Александра Яковлева Цитата из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов». реж Алла Сурикова. 1987. СССР

Любимова заявила, что яркая индивидуальность позволила Яковлевой стать одной из самых востребованных российских актрис. Министр отметила, что многогранный талант Яковлевой также проявился в сфере режиссуру и общественно-политической деятельности.

«Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания», — добавила Любимова.

Советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева умерла 1 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Она запомнилась ролями в фильмах Экипаж» (1979), «Чародеи» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и других картинах.

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