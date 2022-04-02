Вашингтон, 2 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала подтверждать информацию о скором уходе со своего поста, о чем ее спросили в ходе брифинга 1 апреля.

(сс) The White House Джен Псаки

Речь идет о сведениях, согласно которым представитель американской администрации собирается перейти на работу на телевидение. Псаки также заявила, что соблюдает все требования этики и принимает только «должные решения».

Пресс-секретарь добавила, что, если она покинет Белый дом, то прежде всего собирается выспаться и провести время с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Reuters со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что администрация США еще не нашла замену Джен Псаки.