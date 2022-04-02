Новосибирск, , 07:22 — REGNUM Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) на 90% состоит из отечественных комплектующих. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Новосибирский Академгородок (сс) Elya

Отмечается, что задел по изготовлению ускорительного оборудования в России позволяет говорить о соблюдении сроков старта строительства СКИФа.

«Мы должны быть готовыми к преодолению новых вызовов и актуализации задач, стоящих перед нашей страной. Конечно же, в первую очередь мы уделяем внимание тем отраслям, которые нас кормят, обеспечивают рабочие места, работоспособность нашей страны. Но в сегодняшней ситуации роль вузов и научных институтов повышается, потому что на повестке как никогда остро стоит вопрос импортозамещения», — прокомментировал ситуацию губернатор региона Андрей Травников.

Он отметил, что нужно проанализировать, как новые ограничения влияют на деятельность научных коллективов, какие меры необходимо принимать и как будут решаться новые задачи в сфере импортозамещения.