Тюмень, , 07:09 — REGNUM Тюменка разместила на стекле своего автомобиля плакат, дискредитирующий российских военных. Правонарушительнице назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Российские военные Mil.ru

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Женщина разъезжала на автомобиле с незаконным плакатом, размещённом на боковом стекле, по улицам Тюмени. Полицейские незамедлительно пресекли противоправные действия и составили в отношении неё протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Нарушительница оштрафована по решению суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени по аналогичной административной статье было оштрафовано несколько человек, которые участвовали в несанкционированном митинге 6 марта на центральной площади города.

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