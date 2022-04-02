Новосибирск, 2 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Новосибирске из-за прогнозируемого потепления будет интенсивно таять снег, что может привести к возможному сходу оставшейся наледи с крыш зданий и сооружений. Об этом сообщили в мэрии города.

Светлана Шаповалова «Сосульки-убийцы» на крышах

«В связи с этим руководителям обслуживающих организаций нужно очистить крыши от снега и льдообразований, оградить наиболее опасные участки предупреждающими знаками, привести в нормативное состояние прилегающую к зданиям территорию, а также довести до собственников информацию о необходимости своевременной очистки самовольно возведённых крыш и козырьков на балконах зданий и многоквартирных домов», — отметили в городской администрации.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Новосибирске в ближайшие дни потеплеет до +14 °С.

В то же время, в Новосибирске на собственника административного здания, с которого наледь упала на прохожую, составили протокол.