Куала-Лумпур, , 07:07 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По его данным, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 013 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 17 476 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 219 395 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 206 979 активных случая заболевания COVID-19. При этом 263 пациента находятся в палатах интенсивной терапии, из них 162 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что ко 2 апреля в Малайзии не менее 48,5% жителей прошли курс ревакцинации против коронавирусной инфекции.