Оренбург, , 07:06 — REGNUM На автодороге под Оренбургом легковой автомобиль съехал в заполненный талыми водами кювет, погибли водитель и двое детей. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Утонувший ребёнок Ur Cameras

Трагедия произошла на 63-м километре автодороги Оренбург — Беляевка. По версии полиции, водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в глубокий кювет, который оказался доверху заполнен талыми водами.

пресс-служба УМВД России по Оренбургской области «В результате ДТП водитель и двое малолетних детей скончались на месте происшествия».

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пудожском районе Карелии перевернулся автобус, который перевозил 19 детей — жителей Архангельской области — из карельской Кондопоги после спортивных соревнований.

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