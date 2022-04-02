Под Оренбургом машина съехала в кювет с водой, погибли водитель и дети
Оренбург, 2 апреля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. На автодороге под Оренбургом легковой автомобиль съехал в заполненный талыми водами кювет, погибли водитель и двое детей. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.
Трагедия произошла на 63-м километре автодороги Оренбург — Беляевка. По версии полиции, водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в глубокий кювет, который оказался доверху заполнен талыми водами.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пудожском районе Карелии перевернулся автобус, который перевозил 19 детей — жителей Архангельской области — из карельской Кондопоги после спортивных соревнований.