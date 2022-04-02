Мехико, , 06:57 — REGNUM Пятерых подозреваемых в убийстве 20 человек задержали сотрудники правоохранительных органов в штате Мичоакан на западе Мексики. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Полиция Мексики Timothy Neesam

Подозреваемые были задержаны полицией в районе Маго, уточняется, что все пятеро задержанных были вооружены, при себе у них было длинноствольное оружие. У подозреваемых были изъяты три автомата АК-47, четыре винтовки, из них одна полуавтоматическая, гранатомёт, боеприпасы и партию наркотиков.

Уголовное дело было передано прокуратуре, обвинения подозреваемым будут предъявлены в самое ближайшее время.

Напомним, массовое убийство, в результате которого погибло 20 человек, произошло в конце октября 2020 года в районе Синапекуаро штата Мичоакан. Вооружённые злоумышленники расстреляли зрителей, наблюдавших подпольные петушиные бои.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мексиканском штате Герреро в автомобиле были обнаружены останки шести человек. Страшная находка была обнаружена в одном из самых криминальных районов штата. Предполагается, что жертвы могли быть связаны с разборками между криминальными группировками.

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