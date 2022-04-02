Луганск, , 06:56 — REGNUM Не менее 170 украинских военнослужащих сложили оружие в Луганской Народной Республике, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики», — цитирует ее РИА Новости.

Сердюкова добавила, что власти ЛНР готовы после окончания спецоперации отпустить домой всех украинских военнослужащих, которые сложили оружие и не участвовали ранее в расправах над мирными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, за 31 марта украинские боевики выпустили не менее 68 снарядов по территории Луганской Народной Республики. Отмечалось, что для обстрелов каратели использовали тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».