Новосибирск, , 06:56 — REGNUM В Новосибирске в период со 2 по 4 апреля ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождём, а 5 апреля – повышение температуры до +14 °С. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Весна в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

Так, сегодня, 2 апреля, днём прогнозируется +4…+6 °С, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, небольшой мокрый снег, дождь.

Завтра, 3 апреля, ночью будет 0…-2 °С, днём +3…+5 °С, ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, мокрый снег, днём – с дождём.

В понедельник, 4 апреля, ночью ожидается +1…+3 °С, днём +9…+11 °С; 5 апреля — ночью 0…+2 °С, днём +12…+14 °С.