Тюмень, 2 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Тюменской области из-за подушевой системы оплаты труда педагогических работников сельские учителя получают в два раза меньше, чем городские. Об этом порталу 72.ru сообщила преподаватель одной из сельских школ региона.

ИА REGNUM Школьный учитель

У преподавателя русского языка и литературы на селе оклад 29 тысяч рублей. К этому еще прибавляется пять тысяч рублей за классное руководство, ещё ей доплачивают стимулирующие. Выходит около 36−40 тысяч рублей в месяц, сообщает педагог. При этом у неё стаж более 25 лет, высшая категория.

«Директор на совещаниях говорит прямым текстом: «Вам в сельской школе не заработать больших денег, потому что мало детей». Это заставляет учителей сельских школ брать большую учебную нагрузку. Учителя на селе вынуждены брать 46 и более часов, что превышает по нормам все правила выработки. Это две и больше ставки», — отмечает сельский педагог.

В большой нагрузке и несоответствующих ей доходах кроется, по мнению учителя, причина дефицита педагогических кадров на селе. Средний возраст преподавательского состава в школе, где работает женщина, около 50 лет.

«Зарплата сельского учителя в два с лишним раза меньше, чем у учителя в городе. Хотя подготовка и ответственность такие же. Я смотрю на молодых учителей из Тюмени. У них, например, за 32 часа стабильный заработок в 57 тысяч рублей. Плюс надбавки — в итоге около 70 тысяч рублей. Ощутимое различие. Хотя сельским учителям приходится работать больше», — поясняет учитель сельской школы.

Однако работу она свою любит, отмечает смышлёность сельских ребят. Своё материальное положение она могла бы поправить репетиторством, но с существующей нагрузкой не видит выходных.

Напомним, согласно майским указам учителя должны получать не меньше средней зарплаты по региону. Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Тюменской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2022 года составила 52,6 тысяч рублей.