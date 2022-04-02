Сана, 2 апреля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) поддерживает перемирие в Йемене, которое было объявлено Организацией Объеденных Наций. Об этом сообщил глава хуситской делегации на переговорах о прекращении огня Мухаммед Абдель Салям на своей странице в Twitter.

Dan Хусит

Планируется, что перемирие продлится два месяца. Салям отметил, что в течение указанного периода времени международный аэропорт йеменской столицы Саны сможет обслуживать ряд авиарейсов, а морской порт Ходейда будет открыт для приема танкеров с нефтепродуктами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о перемирии в Йемене поддержала арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия.

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