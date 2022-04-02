Самара, , 06:44 — REGNUM В пяти регионах Поволжья — в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, Башкирии и Удмуртии — прошли учения групп антитеррора соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) по отражению атак условного противника. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Бронетранспортёр БТР-80 Vitaly V. Kuzmin

В учениях было задействовано около одной тысячи военнослужащих, которые отработали действия по блокированию техники неприятеля на контрольно-пропускных пунктах. Бойцы групп антитеррора использовали для этого танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2М и бронеавтомобили «Тигр-М СпН».

пресс-служба ЦВО «Затем личный состав уничтожил разрозненные группы противника с применением пулемётов «Печенег», автоматов АК-74 и штатного вооружения бронемашин. При выполнении задач для создания боевой обстановки, использовались имитационные средства».

Как сообщало ИА REGNUM, ударные вертолёты Ми-24 морской авиации Балтийского флота отработали на авиационном полигоне в Калининградской области уничтожение техники, живой силы и укреплений условного противника.

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