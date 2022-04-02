Пекин, , 06:38 — REGNUM Запросов от Киева относительно того, чтобы Китай стал гарантом безопасности Украины, в Пекине не получали. Такое заявление сделал 2 апреля директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун в ходе брифинга.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Комментируя итоги саммита лидеров Китая и стран Евросоюза, прошедший накануне, Ван Лутун отметил, что ему ничего неизвестно о том, чтобы власти КНР получали какой-нибудь запрос о гарантиях безопасности для Киева.

Представитель китайского МИД пояснил, что ему нужно будет уточнить информацию. Также Ван Лутун уточнил, что гарантии безопасности и вопрос о гарантах безопасности Украины в мирном договоре с Россией не были темой для обсуждения в ходе прошедшего саммита стран ЕС и Китая.

Напомним, представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев предложил систему гарантий безопасности для Украины. В этой новой системе гарантами безопасности Украины могут выступить страны СБ ООН, а также Турция, Италия, Польша, Канада, Германия, Израиль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче ряду стран проекта документов по гарантиям безопасности Украины.

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