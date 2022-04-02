Снежинск, Челябинская область, , 06:36 — REGNUM В Снежинске Челябинской области избран новый градоначальник. Им стал замдиректора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников, пишут СМИ.

Герб Снежинска

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Всего на суд членов городского собрания депутатов были предоставлены две кандидатуры. Конкурентом Пульникова являлся специалист ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина» Андрей Сычёв. Всего же в конкурсе приняли участие пять человек.

Прежним руководителем города был Игорь Сапрыкин. Он не стал участвовать в очередном конкурсе.

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