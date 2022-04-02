Снежинск, Челябинская область, 2 апреля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Снежинске Челябинской области избран новый градоначальник. Им стал замдиректора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников, пишут СМИ.

Ru.m.wikipedia.org Герб Снежинска

Всего на суд членов городского собрания депутатов были предоставлены две кандидатуры. Конкурентом Пульникова являлся специалист ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина» Андрей Сычёв. Всего же в конкурсе приняли участие пять человек.

Прежним руководителем города был Игорь Сапрыкин. Он не стал участвовать в очередном конкурсе.