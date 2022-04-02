Будапешт, 2 апреля 2022, 06:27 — REGNUM Венгерская авиакомпания Wizz Air не будет осуществлять полеты в Россию и из нее до 30 октября, сообщается на сайте организации.
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В пресс-службе перевозчика отметили, что компания продолжает следить за ситуацией и о дальнейших изменениях объявит дополнительно.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта российская авиакомпания Azur Air завершила вывозные рейсы из зарубежных стран в Россию.
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