Тюмень, , 06:11 — REGNUM В Тюмени водитель пассажирского автобуса неоднократно выезжал на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Новые автобусы в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

В социальных сетях было размещено видео, как водитель едет по встречной полосе по ул. Малышева в сторону Тобольского тракта. Инспекторы полка дорожно-патрульной службы ГИБДД с помощью камер «Безопасный город» вычислили нарушителя. Выяснилось, что водитель неоднократно выезжал на встречную полосу на данном отрезке маршрута. Но автоинспекторам 50-летний водитель пояснил, что поступил так из-за того, что впереди заглох автомобиль.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за выезд на встречную полосу. Протокол направлен в суд для вынесения решения, вплоть до лишения права управления транспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Во Владимирской области утром 1 апреля на трассе Владимир — Улыбышево — Коняево легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором находились 40 человек. Пассажиры автобуса не пострадали.

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