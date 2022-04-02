Джорджтаун, 2 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Разрешение на разработку нефтяного месторождения на шельфе Гайаны получила нефтегазовая корпорация ExxonMobil. Об этом 1 апреля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

ExxonMobil собирается реализовать проект Yellowtail, для его осуществления корпорации потребуется до трёх судов для бурения 67 скважин. Проект планируется запустить в 2025 году, ожидается, что на месторождении в Гайане будет добываться до 250 тыс. баррелей нефти и газа каждые сутки.

Согласно разрешению, выданному на разработку месторождения Агентством по охране окружающей среды Гайаны, ExxonMobil запрещается сбрасывать и сжигать природный газ во время разработки месторождения. Кроме того, корпорация будет обязана установить специальное подводное устройство, которое запечатает скважину в случае аварии.

Нефтяное месторождение Yellowtail в Гайане является уже 13-м по счёту, открытым ExxonMobil совместно с Hess Corporation и дочерней компанией Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации на блоке Stabroek.

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