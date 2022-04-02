Токио, , 06:09 — REGNUM Около 30 находящихся в Польше беженцев с Украины могут быть вывезены в Японию на правительственном самолёте, доставившим в Польшу министра иностранных дел Страны восходящего солнца Ёсимасу Хаяси. Об этом со ссылкой на источники 2 апреля сообщает агентство Kyodo.

Украинцы в Польше Poland-consult.com

Отмечается, что японские власти рассматривают такую возможность в связи с резким ростом цен на билеты коммерческих авиакомпаний, что крайне затрудняет для беженцев с Украины дорогу в Японию.

Глава японского МИД, заменивший в этой поездке ушедшего на карантин коллегу по правительству, проведёт в Польше переговоры с властями и оценит ситуацию с размещением украинских беженцев.

Напомним, после того как Япония предоставила беженцам с Украины возможность получить годовую визу с правом осуществлять трудовую деятельность, в страну, по последним данным, прибыло более 300 украинских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси вечером 1 апреля отправился в Польшу для оценки ситуации с украинскими беженцами.

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