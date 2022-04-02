Кишинёв, 2 апреля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Австрия выделит €10 млн в качестве помощи Молдавии из-за наплыва беженцев с Украины, заявил австрийский министр по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг 1 апреля в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главами молдавского, чешского и словацкого внешнеполитических ведомств Николаем Попеску, Яном Липавским и Иваном Корчоком.

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По его словам, €5 млн направят на гуманитарную помощь, а еще €5 млн на финансовую поддержку. Шалленберг отметил, что в Австрию из Молдавии вывезли уже 300 украинских беженцев. Ян Липавский сообщил, что Чехия предоставит Киеву €3,5 млн. Кроме того, Украина должна получить помощь от чешских неправительственных организаций.

Иван Корчок также объявил, что и Словакия выделит «символическую помощь» Молдавии в размере €50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта молдавское правительство опровергло информацию о том, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица распорядилась обязать жителей республики сдать однодневную зарплату на содержание беженцев с Украины.