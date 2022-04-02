Пекин, 2 апреля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Китай не принимает участия в специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, поэтому не может влиять на решения Москвы, заявил глава департамента Европы китайского МИД Ван Лутун в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

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"Честно говоря, я не думаю, что стоит переоценивать роль Китая, потому что боевые действия — это решение, принятое суверенными странами, это было независимым решением России», — подчеркнул он.

При этом Ван Лутун указал, что Пекин продолжает выступать за мирное урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Китай активно ведет с Россией диалог по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США признало, что Китай не оказывает военную помощь России. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Вашингтон не видит признаков китайской поддержки.