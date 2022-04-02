Будапешт, , 05:48 — REGNUM Резкое ухудшение экономической ситуации в Венгрии ожидается в случае введения властями страны санкций в отношении России. Об этом 1 апреля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщило агентство Associated Press.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Венгрии пояснил, что в случае введения эмбарго на импорт российской нефти и газа, Россия «перекроет трубопроводы». Если такое произойдёт, то, по словам Орбана, Венгрии это грозит не просто снижением температуры в домах на один-два градуса, последствия будут намного серьёзнее.

В частности, Орбан уточнил, что будет парализована работа множества предприятий, люди останутся без работы и страну ожидает масштабный экономический кризис. Политик добавил, что предложение объявить эмбарго на импорт энергоносителей из России губительно для национальной экономики Венгрии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Венгрии Орбан заявил о недопустимости для страны замены дешёвого трубопроводного российского газа дорогим сжиженным американским.

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