Нур-Султан, , 05:44 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB-/А-3» со «стабильным» прогнозом, сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Лесть. Ворона и лисица. Иллюстрация к одноимённой басне И. А. Крылова

Отмечается, что на решение организации повлияли устойчивые фискальный и внешний балансы экономики страны, а также повышение цен на нефть и золото, что в совокупности достаточно для смягчения внешних потрясений.

В S&P также прогнозируют, что рост экономики Казахстана по итогам 2022 года может составить 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля первый заместитель главы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что власти республики собираются соблюдать санкции, введенные США и ЕС против России.

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