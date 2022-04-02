Москва, 2 апреля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. В субботу, 2 апреля, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег (местами сильный), местами налипание мокрого снега, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Весна идёт

В ночь на 3 апреля в Москве облачно, снег, сильная гололедица. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −1… +4 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В воскресенье, 3 апреля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −1… +4 °C, облачно, небольшие осадки, порывистый ветер, гололедица. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в выходные дни (2 и 3 апреля) ожидается последний удар зимы. В первые дни апреля выпадет от трети до половины месячной нормы осадков, затем погода начнёт улучшаться.