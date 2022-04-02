Вашингтон, 2 апреля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Круизный лайнер Volendam американской компании Holland America Line по прибытии в Голландию временно разместит на своём борту около 1500 украинских беженцев. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба компании.

ed2456 Круизный лайнер

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Из опубликованного на её сайте заявления следует, что Volendam, прибытие которого в ближайшее время ожидается в портовом городе Роттердам, будет принимать украинских беженцев в рамках соглашения с властями Нидерландов и Роттердама.

пресс-служба Holland America Line «Судно пришвартуется в Роттердаме на три месяца, чтобы предоставить временный дом примерно 1500 украинцам, что является частью более масштабного обязательства Нидерландов по размещению 50 000 человек, бежавших от войны на своей родине».

Отмечается, что обеспечивать нормальное проживание беженцев в рамках соглашения о чартере — трёхразовое горячее питание, размещение в отдельных каютах, услуги по уборке, использование общественных мест, фитнес-центр, доступ в интернет и других — будет экипаж в составе 650 человек.

Прибытие судна, следующего в Роттердам из испанской Малаги, ожидается утром 2 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Швеции внесло законопроект, который позволит равномерно распределить украинских беженцев в различных муниципалитетах страны.