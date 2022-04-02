На лайнере круизной компании из США разместят около 1,5 тыс. украинцев
Вашингтон, 2 апреля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Круизный лайнер Volendam американской компании Holland America Line по прибытии в Голландию временно разместит на своём борту около 1500 украинских беженцев. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба компании.
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Из опубликованного на её сайте заявления следует, что Volendam, прибытие которого в ближайшее время ожидается в портовом городе Роттердам, будет принимать украинских беженцев в рамках соглашения с властями Нидерландов и Роттердама.
Отмечается, что обеспечивать нормальное проживание беженцев в рамках соглашения о чартере — трёхразовое горячее питание, размещение в отдельных каютах, услуги по уборке, использование общественных мест, фитнес-центр, доступ в интернет и других — будет экипаж в составе 650 человек.
Прибытие судна, следующего в Роттердам из испанской Малаги, ожидается утром 2 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Швеции внесло законопроект, который позволит равномерно распределить украинских беженцев в различных муниципалитетах страны.