Москва, , 05:11 — REGNUM Россия усилит военный потенциал на своих западных границах с целью обеспечить необходимый уровень безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь-1».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, такие шаги необходимы для того, чтобы «никому не приходило в голову нападать на страну». Песков добавил, что российский президент Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергей Шойгу разработать план по укреплению западных границ России и военное ведомство уже работает над этим.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что восточный фланг НАТО необходимо укрепить с учетом ситуации вокруг Украины. 29 марта Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс не работает как механизм взаимодействия или безопасности, а является «машиной конфронтации».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал НАТО «машиной конфронтации»