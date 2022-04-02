Берлин, 2 апреля, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Сумму в размере €21 млн запросило в срочном порядке у бюджетного комитета бундестага министерство обороны Германии с целью пополнения боеприпасов для вооруженных сил ФРГ, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

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Речь идет о закупке снарядов к противотанковым гранатометам Panzerfaust 3. По информации журналистов, Германия передала Украине 3500 таких боеприпасов и планирует «восполнить текущую потребность» в них «в кратчайшие сроки».

Der Spiegel отмечает, что если недостаток не будут ликвидирован, то Германия может столкнуться с «серьезной угрозой», поскольку бундесвер не сможет «эффективно противостоять бронетанковым силам вероятного противника». В издании напомнили, что до начала специальной военной операции России на Украине у ФРГ было всего 24 тысячи ракет к Panzerfaust 3.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта газета Süddeutsche Zeitung распространила информацию о том, что Германия может продать Киеву дополнительные партии вооружения и военного оборудования на общую сумму €300 млн. Украина собирается получить от ФРГ противотанковые гранатометы и минометы, бронированный автотранспорт, разведывательные беспилотники, приборы ночного видения и бронежилеты.

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