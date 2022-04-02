Красноярск, , 04:44 — REGNUM В субботу, 2 апреля, в Красноярске облачно, дождь, мокрый снег, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В 08:25 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью со 2 на 3 апреля ожидается до −4… −1 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 апреля, в Красноярске до +0… +3 °C, облачно, временами дождь, мокрый снег. Ночью — до −7… −3 °C.

В понедельник, 4 апреля, в Красноярске ожидается до +1… +5 °C днём и до +1… +3 °C ночью. Облачно, дождь.

2 апреля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, снег, мокрый снег, метель.

2−3 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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