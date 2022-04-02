Тюмень, , 04:40 — REGNUM Тюмень заняла первое место в России в индексе качества городской среды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Тюмень Tyumen-city.ru

Индекс был разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» для мониторинга динамики изменений в каждом отдельном муниципалитете. Он позволяет органам местного самоуправления понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в том или ином населённом пункте стала комфортной, безопасной и интересной. И каждый город оценивается по 36 индикаторам по десятибалльной системе.

По итогам расчёта индекса качества городской среды за 2021 год Тюмень возглавила рейтинг среди крупных городов с населением от 250 тысяч человек до миллиона.

«Работа по улучшению городской среды ведётся в тесном взаимодействии с жителями», — прокомментировал результаты рейтинга глава тюмени Руслан Кухарук.