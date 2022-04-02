Киев, 2 апреля, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Надежду на то, что президент США Джозеф Байден не боится российского лидера Владимира Путина выразил президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В ходе интервью украинский лидер посетовал на задержки в поставках военной помощи Киеву. Он пояснил, что если ситуация с передачей вооружения не изменится, то люди начнут подозревать, что за всем этим началась какая-то игра. По словам Зеленского, он не хочет верить в то, что партнёры Украины ведут игру за её спиной.

На вопрос журналиста, связаны ли задержки с поставками вооружения с возможным страхом президента США Байдена перед главой России Путиным, Зеленский ответил, что не знает о том, боится ли Байден Путина. Президент Украины уточнил, что Байден — лидер великой державы, поэтому ему хочется верить в отсутствие у президента США страха перед главой России.

Также Зеленский выразил надежду на то, что ни один американский лидер никогда не будет бояться Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский заявил о передаче ряду западных стран документов по гарантиям безопасности.