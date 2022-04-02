Вашингтон, 2 апреля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Портал Kotaku опубликовал видео, в котором рассказал о пяти лучших первоапрельских розыгрышах 2022 года в виде новостей, опубликованных геймерскими порталами. Ролик был выложен 2 апреля на сайте издания.

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В список подобных сообщений попала новость о том, что на основе известной игры Goat Simulator (симулятор козла) снимут фильм-мюзикл, и что в качестве режиссёра проекта выступит актёр, продюсер и рэпер Стив-О (Стивен Гилкрист Гловер).

Журналисты также обратили внимание на объявление SEGA, согласно которому в набор ограниченной версии игры Sonic Frontiers войдут ванна, полотенце, консоли Sega Genesis и Game Gear, а также резиновая утка.

Разработчики Among Us опубликовали «анонсирующий трейлер» о том, что в их онлайн-игру в стиле «Мафии» на один день будет добавлен «Режим лошади» (Horse Mode).

Студия miHoYo, разрабатывающая Genshin Impact, сообщила, что геймеры смогут играть за Лектора Бездны — одного из самых известных врагов ролевой экшн-игры. Поклонникам проекта «продемонстрировали» его возможности.

Завершает список лучших первоапрельских шуток 2022 года новость о том, что разработчики мобильной стратегии Cookie Run: Kingdom объявили о «редизайне» персонажей, в результате которого герои, выглядящие как пряничные человечки, будут превращены в нечто странное. Они сообщили, что обновление под названием Shroomie Shenanigans будет доступно до 14 апреля.

Отметим, что 1 апреля 2022 года также появилось сообщение, которое не является первоапрельской шуткой. Организаторы выставки достижений в индустрии видеоигр Electronic Entertainment Expo (E3) объявили, что не будут проводить мероприятие в 2022 году.