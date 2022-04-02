Тюмень, , 04:16 — REGNUM В Тюменской области задержали пособники международной террористической организации. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Исламисты Rus2web.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 10 пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в девяти регионах страны, в том числе и в Тюменской области.

По данным следствия, по указанию эмиссаров организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору денег, которые перенаправлялись на нужды боевиков в Сирии. У подозреваемых были найдены и изъяты средства связи, документы и платежные средства.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM. в начале марта в Кургане уроженца Узбекистана лишили российского гражданства за пропаганду терроризма.

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