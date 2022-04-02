В Тюменской области задержаны пособники террористов
Тюмень, 2 апреля, 2022, 04:16 — ИА Регнум. В Тюменской области задержали пособники международной террористической организации. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 10 пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в девяти регионах страны, в том числе и в Тюменской области.
По данным следствия, по указанию эмиссаров организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору денег, которые перенаправлялись на нужды боевиков в Сирии. У подозреваемых были найдены и изъяты средства связи, документы и платежные средства.
Возбуждены уголовные дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
Как ранее сообщало ИА REGNUM. в начале марта в Кургане уроженца Узбекистана лишили российского гражданства за пропаганду терроризма.