Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 апреля 2022, 04:09 — REGNUM Чрезвычайное положение в Шри-Ланке решил ввести президент республики Готабая Раджапакс из-за акций протестов, охвативших страну на фоне экономического кризиса. Об этом сообщил портал Ada Derana.
Режим ЧП вступил в силу с 1 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта портал Ada Derana распространил информацию о том, что в ходе массовых протестов, вспыхнувших в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали пятеро полицейских, в том числе и начальник местной полиции. Кроме того, в районе беспорядков было задержано около 45 человек.
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