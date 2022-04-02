Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 апреля, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение в Шри-Ланке решил ввести президент республики Готабая Раджапакс из-за акций протестов, охвативших страну на фоне экономического кризиса. Об этом сообщил портал Ada Derana.

(сс) David Stanley Шри-Ланка

Режим ЧП вступил в силу с 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта портал Ada Derana распространил информацию о том, что в ходе массовых протестов, вспыхнувших в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали пятеро полицейских, в том числе и начальник местной полиции. Кроме того, в районе беспорядков было задержано около 45 человек.