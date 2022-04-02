Пекин, , 04:04 — REGNUM Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины может ускорить «похороны» гегемонии США и американского доллара в мире. Об этом говорится в авторской статье китайской газеты The Global Times.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», — отмечают авторы.

Публицисты считают, что Вашингтон пытался спровоцировать конфликт на Украине для ослабления Москвы, а также Евросоюза. Однако США столкнулись с неожиданным нейтралитетом большинства стран и регионов. Авторы указывают, что это наносит удар по Вашингтону, привыкшему решать все вопросы за другие государства.

Также в статье приводится мнение профессора Фуданьского университета в Шанхае Шэн И. По его словам, Соединенные Штаты осуществляют контроль над Европой за счет НАТО. Однако, как считает ученый, сам Североатлантический альянс столкнется с трудностями и структурными дефектами. В таком случае, смысл существования военного блока НАТО, считает Шэн И, сомнителен.