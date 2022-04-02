Вашингтон, 2 апреля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты направят на Украину дополнительную военную помощь ещё на $300 млн. Об этом 1 апреля сообщает пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Джон Кирби «В рамках Инициативы о содействии безопасности Украины [Ukraine Security Assistance Initiative, USAI] Пентагон предоставит до 300 млн долларов помощи в области безопасности, чтобы укрепить способность Украины защищать себя».

Президент США Джо Байден ранее издал меморандум об оказании Украине военной помощи на сумму до $200 млн. 10 марта стало известно, что в пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, принятый палатой представителей Конгресса США, вошли $13,6 млрд, предназначенные в качестве помощи Киеву.

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Как сообщало ИА REGNUM, дополнительную помощь в размере $100 млн готовы предоставить Соединённые Штаты для укрепления потенциала полиции и пограничной службы Украины.