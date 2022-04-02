Тегеран, 2 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Ссылаясь на позорное изгнание американских сил из региона, министр разведки Ирана заявил, что израильский режим также предпринимает усилия по обеспечению собственной безопасности, однако данные шаги терпят неудачу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 1 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«К счастью, благодаря Всевышнему, а также усилиям всех вооруженных и разведывательных сил страны, Исламская Республика пользуется мощной защитой от внешних факторов», — отметил Эсмаил Хатиб.

Он также подчеркнул: «Иран подготовил эффективную платформу для осуществления плодотворной экономической, социальной, культурной и политической деятельности».

Говоря о действиях Запада в отношении Исламской Республики, министр разведки заявил:

«Американцы понесли огромные расходы на противодействие Исламской революции и теперь с позором покидают регион. Мы также отчетливо видим, что Израиль предпринимает усилия по обеспечению своей безопасности в ближневосточном регионе, однако эти меры терпят неудачу».