Дамаск, , 03:56 — REGNUM Турецкая армия совместно с формированиями сирийских боевиков обстреляла город Айн-Исса и его окрестности на севере сирийской провинции Ракка. Об этом 1 апреля сообщил телеканал Al Ekhbariya.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, обстрел территории Сирии вёлся из артиллерийских орудий и миномётов из пограничной зоны безопасности, которая была создана турецкой армией в 2019 году.

В результате обстрела пострадали несколько мирных жителей, нанесён материальный ущерб жилым постройкам. Ряд боеприпасов взорвался на шоссе М4, которое проходит рядом с городом Айн-Исса и имеет стратегическое значение. Данная автотрасса является основным связующим звеном между западными и восточными районами Сирии и постоянно патрулируется российскими и турецкими войсками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сирии, по данным российских военных, террористические группировки готовят провокацию с применением химического оружия.

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