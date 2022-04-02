Тегеран, 2 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. 1 апреля министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что страна всячески приветствует местных и международных инвесторов для развития сектора добычи нефти и газа в попытке помочь обеспечить безопасность глобального энергоснабжения в предстоящие годы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Овджи сделал это замечание по итогам 27-й министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоявшейся в режиме видеоконференции.

«Как и предполагалось, решение ОПЕК+ было почти таким же, как и в прошлом месяце. Организация приняла решение незначительно увеличить добычу сырой нефти в мае 2022 года с 400 000 до 432 000 баррелей в сутки», — отметил он.

«Учитывая отчеты JMMC, а также анализ перспектив мировой экономики и основных факторов глобального спроса и предложения на нефть в 2022 году, все государства — члены ОПЕК+ достигли компромисса по увеличению добычи сырой нефти на 432 000 баррелей в сутки», — подчеркнул Овджи.

«Однако ОПЕК+ продолжит регулярный мониторинг развития рынка и примет любые необходимые меры для поддержания стабильности на нефтяном рынке», — заявил он, сообщив, что страны-члены готовы принять соответствующие меры для поддержания стабильности на мировом рынке.