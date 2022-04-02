Тегеран, , 09:11 — REGNUM Иранский нападающий ФК Порту Мехди Тареми был выбран болельщиками португальской футбольной команды лучшим игроком месяца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По результатам голосования болельщики ФК Порту выбрали Мехди Тареми самым результативным игроком месяца, внёсшим существенный вклад для португальской футбольной команды ввиду впечатляющей статистики игрока за прошедший месяц.

Согласно данным агентства IRNA, иранский футболист сумел забить 30 голов в 59 матчах за последние два сезона.

В августе 2020 года Тареми подписал четырехлетний контракт с португальским клубом Порту. Он забил свой первый гол в чемпионате 8 ноября 2020 года в домашней победе над «Портимоненсе», одолев соперника со счетом 3:1.

Иранец завершил сезон 2020−2021 годов с 16 голами и 11 результативными передачами.