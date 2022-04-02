Тегеран, 2 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. 1 апреля временный лидер пятничной молитвы в Тегеране Ходжатолеслам Мохаммад Джавад Хадж Али Акбари заявил, что Исламская Республика оказала большое влияние на регион и мир в целом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая в проповедях пятничной молитвы, Ходжатолеслам Хадж Али Акбари поздравил иранцев с Днём Исламской Республики, отметив, что одной из особенностей исламской республики является то, что она была выбрана народом.

Фраза «Независимость, свобода, Исламская Республика» являлась одним из ключевых лозунгов во время митингов Исламской революции в 1979 году.

Основатель революции аятолла Хомейни приказал властям провести референдум как можно скорее. Референдум был проведен примерно через два месяца после победы над поддерживаемым США режимом Пехлеви.

98,2 процента иранских граждан проголосовали «за» Исламскую Республику. С тех пор этот день получил название «День Исламской Республики» в иранском календаре и является национальным праздником.