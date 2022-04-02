Тегеран, , 08:17 — REGNUM Тегеран намерен вести торговлю с Москвой, используя национальные валюты двух стран (рубль и томан), причем соглашения по данному вопросу уже существуют, заявил вице-глава Центрального банка Ирана Мохсен Карими. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

«Соответствующие соглашения и возможности уже существуют. Иран хотел бы использовать их для проведения торговых операций с Россией в рублях и томанах», — заявил Карими в интервью IRNA 1 апреля.

Товарооборот между Россией и Ираном достиг нового рекорда в 2021 году, превысив эквивалент в 4 миллиарда долларов, при этом российский экспорт в Иран составил более 3 миллиардов долларов из этого показателя, а российский импорт достиг 967,3 миллиона долларов, что на 21,4 процента больше, чем годом ранее.

Во время двухдневного визита в Москву в январе 2022 года президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что обе страны обсудили валютные и банковские вопросы, а также договорились устранить торговые барьеры для увеличения товарооборота до 10 миллиардов долларов в год.

«Обе страны могут предпринять шаги, чтобы сломать господство доллара над денежно-кредитными и банковскими отношениями. Мы должны торговать в национальных валютах», — отметил Раиси во время своего визита.